Şehit Er Oğuzhan Kaman, son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Şehit Er Oğuzhan Kaman (23), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi

Şehit Er Oğuzhan Kaman, son yolculuğuna uğurlandı
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ÇANAKKALE'DE eğitim birliğine 3 hafta önce katılan ve eğitim sonrası kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Oğuzhan Kaman'ın cenazesi sabah saatlerinde Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından, Türk bayrağı ile sarılı tabutunun üzerine askere giderken hazırlanan ve üzerinde ismi ile 'O şimdi asker' yazılı şal örtüldü. Daha sonra Abdulkadir Ağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, milletvekilleri, kurum müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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