Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü!

HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Tören esnasında oluşturulan güvenlik ağı vatandaşları cenazeden uzak tuttu.

HENÜZ 20 YAŞINDAYDI

20 yaşındaki şehit Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerce Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp, Narmanlı Camisi'ne getirilerek katafalka konuldu. Burada öğle vakti düzenlenen törende şehidin öz geçmişi okundu.

TEKBİRLER EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin katafalktan askeri tören mangasınca alınan naaşı, tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı. Bekar olan Eşkioğlu'nun cenazesi, daha sonra götürüldüğü Altıntepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde toprağa verildi.

PROTOKOLÜ İÇİN OLUŞTURULAN GÜVENLİK AĞI

Hakkari şehidinin törenine yüzlerce kişi katılırken, oluşturulan güvenlik ağı vatandaşları cenazeden uzak tuttu.

"ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMIYOR"

Öte yandan camideki tören sırasında şehit ailesinin yanına gelerek onları teskin eden 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, "Şehitlerin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak. Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız." dedi.