Şehit ateşi Kars'a düştü

İSTANBUL Gaziosmanpaşa ’da polis in şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu 1 polis memuru başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. 2 yıllık polis memuru Anıl Kaan Aybek kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesinde şehit olmuştu. Şehit Polis memuru Anıl Kaan Aybek’in Kars 'ın Susuz İlçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehit Polis memuru Aybek’in ailesinin İstanbul’da yaşadığı bildirildi. Olayı öğrenen ve Susuz İlçesinde bulunan şehit polisin yakınları İstanbul’a gitti.

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