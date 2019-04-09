Şehit ateşi düştü: Hain saldırı...

SURİYE'NİN Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı gerçekleşti. 1 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın, Gaziantep’teki hastaneye kaldırıldı. 10 gündür tedavi altında olan Sayın, bugün şehit oldu. Nişanlı oluduğu belirtilen şehidin cenazesinin, yarın Gaziantep’te yapılacak törenin ardından Niğde’ye getirileceği ve Orhanlı kasabasında toprağa verileği bildirildi.

MSB VE BAKAN AKAR’DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 9 Nisan 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın Twitter hesabında, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 9 Nisan 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

ORGANLARI BAĞIŞLANACAK



Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Sayın ailesinin ise oğullarının organlarını bağışlama kararı aldığı bildirildi.



1 yıldır Piyade Uzman Onbaşı olarak görev yapan Sayın’ın, 9 ay önce memleketi Niğde’ye giderek nişanlandığı öğrenildi.



HELALLİK İSTEDİ



Şehit Sayın’ın, operasyondan iki gün önce sosyal paylaşım sitesinde herkesten helallik istediği öğrenildi. Şehit Halis Sayın sosyal medya hesabında “Bu gece nasibimize sefer düştü Suriye operasyonu sebebiyle bölgeye intikal edeceğiz. Görüştüğüm, görüşmediğim kim varsa hakkınızı helal edin” yazdığı görüldü.



Şehit Piyade Uzman onbaşı Halis Sayın’ın yarın 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde’ye uğurlanacağı bildirildi.



BİR ARKADAŞI OLAY YERİNDE ŞEHİT OLMUŞTU



Olay, 31 Mart günü TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. Melkiye bölgesinde bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Sözleşmeli Er Mustafa Ergen şehit olurken, Uzman Onbaşı Halis Sayın ise ağır yaralandı. Sayın, tedavi için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Sayın, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.