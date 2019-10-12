Şehit askerimizin son videosundaki sözleri yürekleri dağladı!

SURİYE'NİN Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in Konya'daki baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Meram ilçesi Havzan Mahallesi'ndeki şehidin babaevine gelen İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, acı haberi baba Recep ile annesi Necla Mermer'e verdi.Haberi alan şehidin yakınları da babaevine akın etti. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mermer'in şehadet haberinin ardından şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı. Piyade Uzman Onbaşı Mermer'in çektiği videoda söyledikleri izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Görüntülerde " Anne, baba. Hepinizi çok özledim" diyen Mermer, "Bu videoyu Buse'ye de atın. Buse, aşkım seni çok seviyorum" diyerek sözlerini noktalıyor.