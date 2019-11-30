Şehit annesini yıkan mektup! Açınca kahroldu
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın annesi Zehra Dolunay, oğluna şehit olmadan önce 2002 yılında yazdığı, 2023 yılında okuması için PTT'den gönderdiği mektubu geri teslim aldı.
ZEHRA Dolunay'ın oğlu Güngör'e 2023'te verilmesi için 2002'de yazdığı mektup ne yazık ki yerine ulaşmadı. Büyüyüp teğmen olan Güngör, Haziran'da şehit düştü. O mektup anneye teslim edildi.
KAMPANYA 2002 YILINDA BAŞLAMIŞTI
PTT, 2002'de "Cumhuriyetin 100. yılına Mektup" kampanyası başlattı. Zehra Dolunay da o zaman 13 yaşında olan oğlu Güngör'e 29 Ekim 2023'te ulaşması için bir mektup yazdı. Güngör, okulu bitirdi, asker oldu ve jandarma teğmen olarak Hakkari'de göreve başladı. Geçen Haziran'da 10 aylık evliyken PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada da şehit düştü.
SÜRPRİZ OLSUN İSTEMİŞTİM
İzmir'de yaşayan anne, PTT'yi arayıp oğlu için yazdığı mektubu anı olarak saklamak üzere geri istedi. PTT yetkilileri önceki gün Zehra Dolunay'ın evine gidip o mektubu teslim etti. Acılı anne, "Ben bunu oğluma bir sürpriz olsun, çocuğuma bir anı kalsın diye göndermiştim. Oğluma yazdığım mektup geri geldi. Çok kötü bir şey" dedi.
"ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ"
Mektubu Zehra Dolunay'a veren PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, "Bu aziz hatırayı, kutsal emaneti annemize takdim ettik. Güngör ve diğer şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.
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