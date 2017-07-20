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Şehit Albay Gökhan Peker adına “Bisiklet Turu” düzenleniyor

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba Beldesi'nde meydana gelen elim helikopter kazasında 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Şehit Albay Gökhan Peker adına “BisikletTuru” düzenleniyor

Şehit Albay Gökhan Peker adına “Bisiklet Turu” düzenleniyor

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba Beldesi'nde meydana gelen elim helikopter kazasında 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Şehit Albay Gökhan Peker adına “BisikletTuru” düzenleniyor

20 Temmuz 2017 Perşembe 17:27
Şehit Albay Gökhan Peker adına “Bisiklet Turu” düzenleniyor
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ÇATALCA  Belediye Başkanı Cem Kara, 25-30 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 18. Erguvan Festivali kapsamında Çatalca Doğa Sporları ve Bisiklet Kulübü (ÇADOSK) işbirliğinde Şehit Albay Gökhan Peker adına bir bisiklet turu düzenleneceğini ifade etti.27 Ağustos 2017 Pazar günü Saat 10.00’da gerçekleşecek olan “Şehit Albay Gökhan Peker Bisiklet Turu” Çatalca Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak; İnceğiz Mahallesi, Kabakça Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Akalan Mahallesi, Subaşı Mahallesi, Örcünlü Mahallesi, Nakkaş Mahallesi, Mehmetçik Meydanı’nda son bulacak. 53 km’lik parkurda bisikletliler Şehit Albay Gökhan Peker’in Nakkaş Mahallesi'nde bulunan kabrini ziyaret ederek anma töreni de gerçekleştirecek.Acı kaybıyla Çatalca’yı yasa boğan Şehit Albay Gökhan Peker adına düzenlenen BisikletTuru’na tüm bisiklet ve doğa tutkunları ve basın mensupları davetlidir.18. Çatalca Erguvan Festivali “Şehit Albay Gökhan Peker Bisiklet Turu”

Tarih: 27 Ağustos 2017
Saat:10.00
Yer: Çatalca Cumhuriyet Meydanı


 

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Anahtar Kelimeler:
Şehit Albay Gökhan PekerÇatalca Cumhuriyet MeydanıBisiklet
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