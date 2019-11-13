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Şehir hastanelerine hasta garantisi iddialarını Sağlık Bakanı yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddialarını ve Medipol Üniversitesi'ne arsa verildiğine yönelik iddiaları yalanlayarak, "Ne acil hizmetlerde ne yatan hastada ne poliklinik hizmetlerde ne de ameliyatta herhangi bir taahhüt veya garanti söz konusu değildir." dedi.

GÜNDEM 13.11.2019, 09:03
Şehir hastanelerine hasta garantisi iddialarını Sağlık Bakanı yanıtladı
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.Bakan Koca, Medipol Üniversitesi'ne ilişkin iddialara cevap vererek, ''Ben Bakanlık görevine atandığımdan itibaren Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı üyeliği ve hastane yönetiminden ertesi gün ayrıldım. Asla hiçbir şekilde bahsedilen konularla ilgili bakanlığım sonrası dönemde tahsis ve benzeri konularda, hiçbiri olmamıştır. Bakanlığım döneminde hiçbir işlem yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

220 MİLYON TL TEŞVİK ALINDI MI?

220 milyon teşvik alındığına yönelik iddialarla ilgili ise Bakan Koca, ''2012 yılında çıkan yasa çerçevesinde yatırım yapanlara bölgesel teşvik kapsamında yapılan uygulama. Bu dönemde teşvik alan hastane sayısı 445. Toplam özel hastane sayısı 575. 2012'den sonra teşvik alıp açılan hastane sayısı 186. Bizim Bakanlık olarak 2012'den sonra ruhsat verdiğimiz hastane sayısı 175. Bizim ruhsat verdiğimiz hastaneden daha fazla teşvik var. Yatırım yapan doğal olarak teşvike müracaat yapılıyor. Hiçbir şekilde para verilme değil. 2012'den sonra teşvik almayan hastane yok. Medipol alınca suç mu oluyor. Teşvik alınma durumunu gazeteden öğrendim'' şeklinde konuştu.

"MİLLİ EMLAK AOÇ ARAZİSİ DEĞİL"

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin tahsisi iddialarına ilişkin Koca, ''Bakanlık döneminden önce olan üniversite kurulumu dahil AOÇ arazisi olan bir yerin tahsis edilmesi bir milli emlak yazısıyla olabilir mi? AOÇ arazisi kanun var. AOÇ arazisinin tahsisi özel kanunla izin alınmasına bağlıdır. AOÇ arazisine tahsis ancak kanunla olur. AOÇ arazisi değil. Milli emlak AOÇ arazisi değil'' diye konuştu.İleri düzey hastane yönetmenliği vakıf üniversitelerine planlama getirildiğini ifade eden Koca, ''Vakıf üniversitelerine ilk defa planlama getirdik. Ben kendi emrimle var olan ve kurulacak olan üniversiteyi, üniversite kurulduğu için olan avantajlarını ortadan kaldırdık. 3A, 3B özelliklerine Medipol sahip değil. Özel hastaneleri için 3A dişte bir tanımlama olmayacak. Planlamayı delerek, planlama dışı kalarak üniversite ile işbirliği içinde olarak bütün Hastaneleri'ne üniversite kimliği vererek, üniversiteden kadro sağlamayı sonlandırdık''' ifadelerini kullandı.

Medipol Üniversitesi'ne arsa verildiğine yönelik iddialara yönelik şöyle konuştu:

"AK Parti iktidarı döneminde hiçbir şekilde hiçbir vakfa ve üniversiteye asla bedelsiz tahsis yapılmamıştır. Bahsettiğimiz arsa o dönemde ihale günler öncesinden çıkan ve ihalenin açık, şeffafını yapıldığı ve sadece üniversite olması şeklinde şerhin olduğu başka hiç bir amaçla kullanılmayacağı ve herkesin müracaat etti, arsayı bir şirket müracaat ediyor ve alıyor. O şirket vakfa kullandırtıyor. Üniversite arazileri var, alan yok.''Sağlık turizmi yetki belgesi alan 817 kuruluşu olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, ''Sağlık turizm yetki belgesiz daha çok teşvik amaçlı, hastanelere vererek asla bir tartı değer oluşturmadan sadece sertifikasyondan ibaret olan ve bugüne kadar 817 tane verilmiş belgedir'' diye konuştu.Hava ambulansının son bir yıl içinde toplam hasta sayısın 148 olduğunu söyleyen Bakan Koca, ''48 bir gruba, 33 başka gruba, 4 Medipol. Çocuk kalp cerrahisi olduğu için getirilen bebekler'' şeklinde konuştu.

LÖSANTE HASTANESİ'NE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Lösante Hastanesi'ne yönelik eleştirilere Koca, "Lösante özel bir hastane, Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmenliği'ne tabi bir hastane. Bu hastane için bir poliklinikten, daha sonra 50-100 yatak talebinde bulunulmuş. Buna 75 yatak olarak izin verilmiş. Lösemi hastaları için kurulan bir hastane olduğu için izin verilmiş. Benim bakanlığımdan sonra 400 yatak talebi olduğunu gördük. Ön izni var mı? Yok. 400 yatağın sadece 60 tanesi lösemi hastaları için ayrılmış. 60 yatağın 25'i kullanılıyor. Ben bir yazı yazdım: 'Eğer siz kamu hastanesi gibi SGK'ya fatura ederek, ama vatandaştan fark ücreti almadan hizmeti yapmayı taahhüt ederseniz, ben bu noktada bunu değerlendiriyor olacağım' dedim. Gelen cevap; '165 doktor istiyorum. 400 yatak, radyoterapi'. Şikayetler var, para aldığına dair. Ben bunun üzerine arkadaşları denetime gönderdim. 25 yatağın kullanıldığı, 60 yatak için yer ayrıldığı, istenirse hizmeti açılabilir. Hastalardan 280-400 lira ücret alındığı tespiti var. 'Radyoterapi cihazı almışsınız fark ücret almayacağınızı kabul ederek radyoterapi cihazınızı izin veriyorum. Yönetmelik değişikliği yapılmıştı. 75'i 100 yatak olarak kullanmanızı, 60 yatağı lösemi hastaları için, 40 yatağı diğer hastalar için kullanmak şartıyla 100 yatağa çıkarıyoruz. Anjiyo cihazı var, anjiyo için izin veriyoruz' dedim. Bir de not vardı: Eğer lösemi hastaları için kullanılan yatakların doluluk oranına göre, buna rağmen ihtiyaç olursa talebiniz halinde değerlendirilecektir'. O hastanenin lösemi çocuklar için kullanılması için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız" dedi.

"ŞEHİR HASTANESİ" İDDİASINA YANIT: GERÇEK DIŞI

10 şehir hastanesi ile 13 bin 423 yatak kazandırıldığını söyleyen Koca, "Şehir hastaneleri bir hastane değil, alanında özelleşmiş çok sayıda hastanenin bir arada olduğu hastane şehirleridir. Hastaların hastane hastane dolaştırmak yerine, tek bir yerleşkede bütün sorunlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır. Ne acil hizmetlerde ne yatan hastada ne poliklinik hizmetlerde ne de ameliyatta herhangi bir taahhüt veya garanti söz konusu değildir" dedi.

#şehir hastaneleri #hasta garantisi #sağlık bakanı #Fahrettin Koca
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