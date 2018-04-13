Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 14 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10...
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak

Şehir eşkiyaları dolmuşun önünü kesip şoförü dövdü

Bağcılar'da kimliği belirsiz şüpheliler tartıştıkları dolmuş sürücüsünün yolunu keserek darp etti. Dolmuşun camlarını kıran saldırganlar silahla da rastgele ateş ederek kayıplara karıştı

Şehir eşkiyaları dolmuşun önünü kesip şoförü dövdü

Bağcılar'da kimliği belirsiz şüpheliler tartıştıkları dolmuş sürücüsünün yolunu keserek darp etti. Dolmuşun camlarını kıran saldırganlar silahla da rastgele ateş ederek kayıplara karıştı

13 Nisan 2018 Cuma 18:34
Şehir eşkiyaları dolmuşun önünü kesip şoförü dövdü
banner404

BAĞCILAR İSTOÇ içindeki TIR parkı girişinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde henüz kimliği belirsiz bir kişi İSTOÇ -Alibeyköy hattında dolmuş şoförlüğü yapan Barış H. ile tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden iki kişiyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar ayrıldı.
ARKADAŞLARINI ALARAK ŞOFÖRÜN YOLUNU KESTİ
Aracıyla ayrılan kişi daha sonra yanına arkadaşlarını da alarak seyir halindeki dolmuş şoförü Barış H.'nun yolunu kesti. Barış H.'yi dolmuştan indiren saldırganlar ellerindeki sopalarla sürücüyü darp etti. Saldırganlar daha sonra sopalarla dolmuşun camlarını kırıp silahla rastgele ateş etti.
ŞOFÖR YARALANDI
Saldırganlar kaçarken aldığı sopa darbeleriyle başından ve göğsünden yaralanan dolmuş sürücüsü sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Beyaz bir jip geldi dolmuşun önünü kesti. 4 kişilerdi bir tanesi indi. İlk önce camlara vurmaya başladılar. Minibüsçü kaçmaya çalıştı ama kaçamadı. Minibüsçüyü dışarı çektiler dövmeye başladılar. Sonra kaçtılar. İçeride yolcu yoktu. Sadece şoför yaralı" diye konuştu.
ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelmelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerinde çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BağcılarTırAlibeyköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan, ABD ve Rusya'yı uyardı: İşleri karmaşık hale getirmeyin!
Başbakan, ABD ve Rusya'yı uyardı: İşleri karmaşık hale getirmeyin!
"Demokrasiye balans ayarı yaptık" demişti, 21 yıl sonra müebbet yedi
"Demokrasiye balans ayarı yaptık" demişti, 21 yıl sonra müebbet yedi
28 Şubat davasında karar açıklandı! Müebbet ve beraatler var
28 Şubat davasında karar açıklandı! Müebbet ve beraatler var

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim