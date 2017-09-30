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Şehidin kanı yerde kalmadı: 5 terörist öldürüldü

Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın katilleri jandarma ekiplerinin sıkı takibi ve başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi

Şehidin kanı yerde kalmadı: 5 terörist öldürüldü

Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın katilleri jandarma ekiplerinin sıkı takibi ve başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi

30 Eylül 2017 Cumartesi 11:06
Şehidin kanı yerde kalmadı: 5 terörist öldürüldü
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DİYARBAKIR'IN Kocaköy ilçesi kırsalında hain saldırı sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın katilleri jandarma ekiplerinin sıkı takibi ve başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyona katılan jandarma birlikleri teröristleri Lice ilçesi Baharlar köyü kırsalında tespit ederek başarılı bir operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.  
Edinilen bilgiye göre 26 Eylül tarihinde Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından kırsalda sürdürülen sıkı takip neticesinde teröristler Lice ilçesi Baharlar köyü kırsalında tespit edildi. Tespit edilen teröristlere yönelik yapılan başarılı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. 
Bölgede yapılan aramalarda teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ve teröristlere ait 5 adet sırt çantasının bulunduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
KocaköyHatip ÇağlarDiyarbakır
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