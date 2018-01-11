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Şehidin babası, sınıfa girip sıraya oturdu, gözyaşları sel oldu

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası, oğlunun görev yaptığı okulda ders verdi. Şehit babasının öğrencilerle buluşma anı ağlattı

Şehidin babası, sınıfa girip sıraya oturdu, gözyaşları sel oldu

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası, oğlunun görev yaptığı okulda ders verdi. Şehit babasının öğrencilerle buluşma anı ağlattı

11 Ocak 2018 Perşembe 19:25
Şehidin babası, sınıfa girip sıraya oturdu, gözyaşları sel oldu
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MEMLEKETİ Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, oğlunun görev yaptığı okulu ve öğrencileri ziyaret etti.

OĞLUNUN ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Türk Eğitim-Sen tarafından şehit öğretmenler anısına düzenlenecek etkinlik için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gelen baba Yılmaz, oğlunun son görev yeri olan Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

ÖĞRENCİLERE ÇOK ÇALIŞMALARINI ÖĞÜTLEDİ

Ziyaret sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Necmettin Yılmaz'ın oğlunun çocukluğunu anlattığı öğrencilerden çok ders çalışmalarını istedi. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, oğlunun şehadetiyle övündüklerini söyledi.

"EVLADIMIN BURADA ESERİ VAR"

"Oğlum onursuz yaşamaktansa onuru ve şerefiyle öldü" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes bir gün ölümü tadacak ama bir emel ve amaç uğruna ölmek, ölümlerin en hayırlısı ve en kutsalı diye düşünüyorum. Biz Urfa'yı, Hz. İbrahim'in makamı olarak gördük. Ben çocuğumu, Necmettin öğretmenimi buraya getirdiğimde ilk cuma namazını burada kıldık ve çocuğumla beraber şöyle dua ettik: 'Rabb'im bu İbrahim makamında bize hayırların en güzelini tattır.' En güzelini de tattık inşallah. Ben şehadet şerbetiyle taçlandırıldığımızı düşünüyorum. Allah'a hamdolsun ki bu bize bir ödüldür, bir ceza değil hiçbir zaman bunu ceza ile görmüyorum. Evladımın bir eseri var burada, Gümüşhane'de nasıl bir evladım varsa bunlar da benim evlatlarım. Bunları ölene kadar da evlatlarım olarak yad edeceğim. İmkan buldukça ziyaretlerine gelmeyi düşünüyorum ki bunlar memleketimizin ışıkları, parlayan yıldızlarıdır. ""ÖĞRETMENİMİZİ ÇOK SEVİYORDUK"

Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Mehmet Şengönül de şehit Yılmaz'ın emanetlerini yalnız bırakmayacaklarına söz verdiklerini belirtti. Necmettin öğretmeni çok sevdiklerini söyleyen 4. sınıf öğrencisi Aliye Sunkar da şehit babasının ziyaretinden çok etkilendiklerini aktardı.

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Necmettin YılmazşehitGözyaşlarışehit Babası
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