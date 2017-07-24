Şehidin acı haberi ailesine verildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Siirt'in Baykan ilçesi ile Ziyaret bölgesi arasında bulunan Çukurca köyü kırsalında seyir halindeki sivil araca teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 astsubay üstçavuş şehit olurken, biri uzman çavuş ve biri güvenlik korucusu olmak üzere iki kişi yaralandı. Hain saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın acı haberi memleketi Tokat Mahmutpaşa Mahallesinde yaşayan ailesine Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muhittin Özerli ve İl Müftüsü Ahmet Erdem tarafından verildi.

Şehidin babası Zekeriya Akdağ acı haberi memur olarak çalıştığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde aldı. Mesai arkadaşları tarafından evine getirilen Akdağ, gözyaşlarına boğuldu. Üzücü haberle fenalık geçiren anne Gülizar Akdağ'a ise 112 acil yardım ekipleri müdahale etti. Şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, çevre binadaki vatandaşlarda evlerinin balkonlarına Türk Bayrakları astı. Şehidin evinin önündeki bir otomobilin arka camına yapıştırılan Türk Bayrağının altında yer alan "Dalgalan şanlı bayrak selam ver şehitlere, haram olsun bu vatan ihanetçi itlere" yazısı dikkat çekti. Evli ve bir çocuk babası Yakup Akdağ'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verilecek.

Şehidin annesi yılın annesi seçilmişti

'Serebral palsi' hastası engelli 22 yaşındaki kızı Sevda Akdağ özverili bir şekilde bakan şehit annesi Gülizar Akdağ (47) Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 'Aile Haftası' dolayısı ile düzenlenen törenle yılın annesi seçilerek ödüllendirilmişti.