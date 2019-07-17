IRAK'IN Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. Olayda vurulan İki Iraklı da tedavi altında.

Kısa süre önce Mesrur Barzani başbakanlığındaki yeni Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 'Devlet Bakanı' olarak Irak tarihindeki ilk Türkmen bakan olan Aydın Maruf Selim de olay yerindeydi ve çok üzgündü.

Türkiye ve Alanya dostu bir isim olan Selim, kalleş saldırıya ilişkin yakın dostu olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'e konuştu. Selim "Kalleşçe bir saldırı. Failleri elbette yakalanacak. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Tüm Türk halkının acısını paylaşıyorum. Sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. Dim ise saldırıya ilişkin "Küresel şer güçler bu defa Erbil’de sahnede. Türk diplomatları hedef alan saldırıda şehidimiz var. Bu tip saldırılar Türkiye’yi yolundan döndüremez. Ortadoğu’daki aktif rolümüz devam edecek. Milletimizin başı sağolsun" dedi. Ayrıca IKBY Devlet Bakanı Selim, Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber'in canlı yayın konuğu oldu ve yaşananları anlattı

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 21:12