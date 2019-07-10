Şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun cenazesi, memleketi Burdur'da toprağa verildi

Şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı
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 HAKKARİ'DE  şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin  Mertoğlu, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.   Mertoğlu'nun ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Burdur Belediyesi  morgundan alınarak Bağsaray köyündeki babaevine götürüldü. Anne Ayşe Mertoğlu, şehit oğlunun tabutuna sarılarak, "Son gelişin  böyle mi olacaktı oğlum." diye gözyaşı döktü.
 
Burada "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin  yapılacağı Bağsaray köyü Yaka Camisi'ne getirildi. Burdur İl Müftü Vekili Yüksel Güzel'in kıldırdığı namazın ardından  şehidin naaşı, Bağsaray köyü mezarlığında toprağa verildi.

 
Bini aşkın kişinin tekbirlerle uğurladığı şehidin cenaze törenine,  şehit Mertoğlu'nun babası Hüseyin Ali, annesi Ayşe, kız kardeşi Ümmü Mertoğlu'nun  yanı sıra Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK  Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker,  Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu,  İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar  katıldı.
 

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