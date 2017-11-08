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Sedat Şahin’in 5 adamı daha gözaltında!

İstanbul'da yargılandığı mahkemece tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Sedat Şahin’in 5 adamı daha gözaltına alındı

Sedat Şahin’in 5 adamı daha gözaltında!

İstanbul'da yargılandığı mahkemece tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Sedat Şahin’in 5 adamı daha gözaltına alındı

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:19
Sedat Şahin’in 5 adamı daha gözaltında!
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ORGANİZE Suç örgütü lideri Sedat Şahin, Sarallar ve Şahinler olarak bilinen 2 grup arasında yaşanan çatışmalarla ilgili yargılandığı davada 3 Kasım’da tahliye edildi. Cipine binerek adliyeden ayrılan Şahin İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aynı gün evinde  gözaltına alındı. Başka bir dosya kapsamında gözaltına alınan Şahin Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Organize Polisi, Sedat Şahin’le aynı gün tahliye olan koruması Halis Kocaman’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi daha Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürerek sorguya aldı.

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İstanbulSedat ŞahinGözaltıİstanbul Emniyet Müdürlüğü
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