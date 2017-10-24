Sedat Peker ifade verdi!

AVUKATLARI Turgay Özdoğan ve Kübra Oktay ile Anadolu Adliyesi’ne gelen Peker davanın görüldüğü mahkemeye giderek iddianamedeki suçlamalara karşı savunmasını yaptı. Peker davanın son duruşmasına sağlık raporu göndererek katılmamıştı.

İKİ AYRI SUÇLAMA

Sedat Peker, kendi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayımladığı yazısında:

‘Devlet eğer ki bir gün işleyemez hale gelirse yani terör ve düşman ülkeler hedefine ulaşırsa bu Vatanın evlatları yani kasap Ahmet'ler, bekçi Kemal'ler, bilgisayar mühendisi Yavuz'lar yani kısacası tüm vatan öncelik olarak dağlarda teröristleri aramayacaklardır. (…) Tekrardan söylüyorum; oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız’ ifadelerini kullanmıştı. Akademisyenlerin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada Peker hakkında ‘tehdit’ suçundan dava açılmış ve 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın görülmesine başlanmıştı.