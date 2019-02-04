Sedat Peker'den 'Silahlanın' çağrısı

ATAŞEHİR'de açılışını yaptığı mekanın önünde konuşan Sedat Peker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'ya beka ya bela' dediğini belirterek, bu nedenle 31 Mart yerel seçimlerinde ölümüne Cumhur İttifakı'nın destekleneceğini söyledi. "Biz bu vatanın delileriyiz, fedaileriyiz" diyen Peker, konuşmasına şöyle devam etti: "Seçimlerden sonra hem emperyalist güçlerin hem de onların ülkemizdeki uşaklarının bazıları şimdiden seçimlerle ilgili YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar. Seçim sonuçlarına göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklar."

​'BİZ BU VATANIN DELİLERİYİZ, FEDAİLERİYİZ'

Silahın iyi insanların elinde bir güvence olduğunu ileri süren Peker, "Bu sebeple imkanı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse amenna" dedi. Konuşmasında kendilerine zaman zaman "Siz kimsiniz? Neden konuşuyorsunuz?" diye sorulduğunu aktaran Peker, "Kardeşlerim onlar bizim kim olduğumuzu bilmiyorlarsa ben söyleyeyim müsaadenizle. Biz bu vatanın delileriyiz kardeşlerim. Biz bu vatanın fedaileriyiz kardeşlerim. Bu vatanda herkes sussa da biz konuşacağız" ifadelerini kullandı.