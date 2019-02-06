Sedat Peker'den bomba iddia: Akşener, cinayet sonrası benimle görüştü

ORGANİZE suç örgütü hükümlüsü olarak geçmişte hapis yatan Sedat Peker, halka silahlanma çağrısı yaptığı konuşması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce bir cinayet nedeniyle kendisiyle görüştüğünü iddia etti.

'GİZLİ ORGANİZASYONLA BENİMLE GÖRÜŞTÜ'

Sedat Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Parti başkanı Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa 1997'de işlenen barmen cinayetinin hemen sonrasında kendisi İçişleri Bakanı'yken, ortak tanıdığımız birinin gizli organizasyonuyla benimle niçin görüştüyse, asıl bunun için suç duyurusunda bulunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker

Akşener'in 2014 yılında bir düğünde de kendisiyle görüştüğünü belirten Peker, şöyle devam etti:

"BENİMLE KULAKTAN KULAĞA KONUŞTU"

"Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa İzmit'teki Welborn Otel'de Gürkan Turizm'in sahibinin oğlunun 2014 yılındaki sünnet düğününde yerel televizyoncuların kameralarının kapattırılmasını düğün sahibinden isteyerek bir kenarda birçok şahidin huzurunda benimle kulaktan kulağa ne konuşmuştur? Bence bununla ilgili suç duyurusunda bulunması daha doğru olacaktır."

SEDAT PEKER: SİLAHLANIN

Sedat Peker, İstanbul'da yaptığı konuşmada, "Seçimlerden sonra hem emperyalist güçlerin hem de onların ülkemizdeki uşaklarının bazıları şimdiden seçimlerle ilgili YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar. Seçim sonuçlarına göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bu sebeple imkanı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar" demişti.

AKŞENER'DEN TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün grup toplantısından çıkarken konuyla ilgili olarak "Bu tür çağrılar, davranışlar İçişleri Bakanlığının görevini yapmadığı anlamına gelir. İçişleri Bakanlığı bu iradeyi koymadığı taktirde kaos çıkar. İçişleri Bakanlığı ve Sayın Bakanı ben görevi davet ediyorum. Böyle bir şey olmaz" diye konuşmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Peker hakkında 'suç işlemeye tahrik', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İşte o tweetler;