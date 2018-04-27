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Seçmenler yeni oy pusulalarıyla tanışacak!

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının şekli belli oluyor. Buna göre, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin oy pusulasında adayların fotoğrafları ve isimleri yer alacak, ittifak unvanları ve parti logoları bu pusulada bulunmayacak

Seçmenler yeni oy pusulalarıyla tanışacak!

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının şekli belli oluyor. Buna göre, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin oy pusulasında adayların fotoğrafları ve isimleri yer alacak, ittifak unvanları ve parti logoları bu pusulada bulunmayacak

27 Nisan 2018 Cuma 19:43
Seçmenler yeni oy pusulalarıyla tanışacak!
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ANAYASA değişikliğinin 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 24 Haziran'da yapılacak  seçimlerle başlayacak.
 
Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri aynı günde  gerçekleştirilecek. Seçmenler, sandıkta iki ayrı oy pusulasına tercihte bulunarak, cumhurbaşkanını ile TBMM'de görev yapacak milletvekillerini  belirleyecek.
Oy pusulalarından birisi cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy  pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.
 
Bu başlık altında Türkiye'de ilk kez cumhurbaşkanının halkın oyuyla  belirlendiği 10 Ağustos 2014'deki seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanı  adaylarının isimleri ve fotoğrafları bulunacak. Bu oy pusulasında partilerin logoları ve yaptıkları ittifakların unvanları olmayacak.
 
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri, çekilecek kura sonucu tespit edilecek.
 

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Cumhurbaşkanı
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