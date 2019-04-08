Seçmenden "İstanbul'da seçim tekrarı istiyor musunuz?" sorusuna yanıt

TÜRKİYE Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası İstanbul ve Ankara'da seçmenin nabzını tuttu. 3- 5 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 2000 kişiyle yapılan çalışmaya göre İstanbul seçmenin yüzde 70'i seçim tekrarı istemiyor. TEAM Kurucu Ortağı Mehmet Ali Çalışkan ve Ulaş Tol araştırma sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"HİLE YAPILDI" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 35

İstanbul'da seçimlerde hile olmuş olabileceğini düşünenlerin yüzde 35'te kaldığını söyleyen Çalışkan, bu oranın AK Parti'ye oy veren seçmenlerde yüzde 60 seviyesinde olduğunu kaydetti. SEÇİM İSTEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 70 Çalışkan, "İstanbul seçmeni seçim tekrarı istemiyor. Seçim tekrarı istemeyenlerin oranı yüzde 70'lere yaklaşıyor. Ayrıca seçim yenilenirse her iki şehirde de sonucun değişmeyeceği görülüyor. Araştırmamızın sonuçlarına göre İmamoğlu farkı yüzde 1'e çıkarırken, Yavaş koruyor" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN BAŞKANLIĞI İYİ OLMAZ" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 22

Araştırmada seçmene Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı konusunda düşüncesi de soruldu. Ulaş Tol, İmamoğlu'nun başkanlığının iyi olmayacağını düşünen seçmenlerin oranının yüzde 22'de, hizmetlerin kötüye gideceğini düşünenlerin ise yüzde 27'de kaldığını aktardı. Tol, "Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın başkanlığında belediye hizmetlerinin iyiye gideceğine dair kanı, Yavaş'ın aldığı oy oranına yakın" dedi.