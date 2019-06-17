Seçmenden "Hangi adayı yayında daha başarılı buldunuz?" sorusuna yanıt

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayında soruları cevapladı. Kullanıcılar sosyal medyada, Haberler.com'un "Hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi. Kullanıcılar, İmamoğlu'nu daha başarılı buldu. 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi öncesi Yıldırım ve İmamoğlu, 17 yıl sonra ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. Tarihi programda moderatör İsmail Küçükkaya sordu, adaylar cevapladı. Haberler.com, İstanbul adaylarını karşı karşıya getiren oturumla ilgili olarak kullanıcılara "Hangi adayı daha başarılı buldunuz?"sorusunu yöneltti.

20 BİN KİŞİ YILDIRIM'I, 25 BİN KİŞİ İMAMOĞLU'NU BAŞARILI BULDU

Sosyal medyadan yapılan ankete 11 saatte 45 bin kullanıcı katıldı. 20 bin kullanıcı Binali Yıldırım'ı başarılı bulurken, 25 bin kullanıcı Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buldu.