Seçimlerle ilgili ilginç ayrıntı: 18 kişiden birisi sandık başında görevli olacak

AKP: 1 MİLYON

Seçimde en çok sandık görevlisi bulunacak parti AKP olacak. AKP yetkilileri seçim günü 1 milyon teşkilat üyesi ile sandık başında olacaklarını açıkladılar. Sandık başlarından görev alan teşkilat üyelerine, seçim günü nasıl görev yapacaklarından, oy sayımı, tutanakların birleştirilmesi ve herhangi bir olumsuz duruma karşı itiraz mekanizmasının nasıl işleyeceğine kadar birçok alanda günler öncesinden özel eğitimler verildiği bildirildi. Sandık görevlilerinin yanı sıra her okulun bir sorumlusu ve ayrıca kat sorumlularının da olacağı açıklandı.

CHP 600 BİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de seçimlerdeki sandık güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada “Sandık görevlisi olarak görevlendirdiğimiz kişi sayısı 250 bin. Bunun yanına gönüllüleri, avukatları, okul sorumlularımızı, kat ve bilişim sorumlularımızı da eklediğimiz de bu sayı yaklaşık 600 bini buluyor” dedi.

MHP 250 BİN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da seçimde MHP adına 250 bin görevlinin sahada olacağını söyledi. Yıldız “MHP, 57 milyon 58 bin 636 seçmenin oy kullanacağı 194 bin 390 sandığın tamamında oy kullanma, sayım döküm işlemlerinin yasalara uygun olarak yapılması için ülküdaşlarımız görevlendirilmiştir. Ülke genelinde görevli sayımız 250 binin üzerindedir” dedi.

İYİ PARTİ 250 BİN

İYİ Parti’nin yaklaşık 250 bin görevli ile seçim çalışması yapacağı öğrenildi. Sandık görevlilerine seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sevgili seçim güvenliği ekipleri ve sandık görevlileri kardeşlerim. Sahada başta adaylarımız olmak üzere yaptığı çalışmaların neticesinde milletimiz adaylarımız arkadasındadır. Bundan sonraki kahramanlar sizlersiniz. Sandık güvenliğini sağlayacaksınız. Ve geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de yüzümüzü ak edeceksiniz. Sizlere başarılar diliyorum.” dedi.

HDP, SAADET VE DİĞER PARTİLER: 500 BİN

HDP, Saadet, BBP, DP gibi seçime katılan diğer partilerin de yurt genelindeki 194 bin 390 sandığın büyük bölümünde müşahitleri ve görevlileri olacak. Bu partilerin de toplamda yaklaşık 500 bin kişiyi seçimlerde sandık güvenliği için görevlendirmeleri bekleniyor.

OY VE ÖTESİ: 250 BİNDEN FAZLA

Siyasi partilerden bağımsız, tarafsız ve gönüllü insanların bir araya gelmesiyle kurulan Oy ve Ötesi de yerel seçimleri 250 binden fazla gözlemcisiyle takip edecek.

TOPLAMDA YAKLAŞIK 3 MİLYON KİŞİ!

Bu açıklamaların ışığında; tüm siyasi partilerin ve platformların, 194 bin 390 sandıkta görevlendireceği gözlemci sayısının yaklaşık 3 milyon olması bekleniyor.