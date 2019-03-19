Seçimlere sayılı günler kala Mansur Yavaş'a büyük şok

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında "Suçu yetkili makamlara bildirmemek" suçlamasıyla TCK 278. madde gereğince soruşturma açıldı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş adamı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından iddianame düzenlendi.

İddianame, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"Sahte senet"le icra takibi yaptırdığı yönündeki iddialara basın toplantısıyla yanıt veren Mansur Yavaş, kendisine sahte senedi mağdur olduğunu öne süren iş adamının bizzat verdiğini söyledi.

İDDİANAMEDE CEP TELEFONU MESAJLARI DA YER ALDI

İddianamede ayrıca Mansur Yavaş'ın Necmettin Kesgin'in cep telefonuna farklı zamanlarda gönderdiği 'İş büyüyor', 'Vakit yok anlasana, cumartesi pazar bu iş sonuçlanmalı', 'Pazartesi çok geç olabilir, hala ödemiyorsun borcunu, bu iş çok uzadı, bu hafta bitmesi gerekiyor', 'Gün ver, cevap vermezsen kodese hazırlık yap, sahtekar kafan mı basmıyor', 'Duyduğuma göre seni bu hafta öpeceklermiş, öyle duydum çok sevindim', 'Ben icraya veriyorum, bugün, git oraya yatır borcunu, gözüme de gözükme, belanı da başkasından bul', 'Harç parası yetişmedi, yarına kaldı. Üstüne vekalet ücreti binecek, faiz vs. yarın öderim dersen mesaj yaz, yazmazsan ödemiyorum demektir. Sonuçlarına katlanacaksın', 'Annen ne diyecek eve haciz gelince, ya nişanlının yüzüne nasıl bakacaksın', 'Hayatın kayıyor sahtekar' mesajlarına da yer verildi.