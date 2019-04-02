Seçimlere itiraz süreci nasıl olacak?

31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, İstanbul ve Ankara’da Millet İttifakı adayları, Cumhur İttifakı adaylarının önünde yarışı bitirdi. AK Parti iki metropol şehirde sonuçlara itiraz edeceğini bildirdi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

İLÇE SEÇİM KURULUNA İTİRAZ

Siyasi partiler ilk olarak ilçe seçim kurullarına itirazda bulunacak. İlçe seçim kurulları bu itirazları bugün 15.00’e kadar alacak.

İLÇEDE İKİ GÜN İÇİNDE KARAR

İlçe seçim kurulları yapılan itirazları 3-4 Nisan tarihlerinde karara bağlayacak. Bu kararlara karşı siyasi partiler itirazlarını 5 Nisan’a kadar il seçim kurullarına yapacak.

SONRA İL SEÇİM KURULLARI

İkinci değerlendirme mercii olan il seçim kurulları da itirazları yine iki gün içerisinde yani 6-7 Nisan tarihlerinde sonuçlandıracak.

EN KRİTİK AŞAMA YSK’DA

İtirazda üçüncü ve önemli aşama ise Yüksek Seçim Kurulu aşaması olacak. İl seçim kurullarının kararlarına 3 gün içinde yani 8-9-10 Nisan tarihleri arasında YSK'ya itiraz edilebilecek. YSK bu itirazları yine üç gün içerisinde yani 11-12-13 Nisan tarihleri arasında karar altına alacak.

MAZBATALAR NE ZAMAN?

Bu 12 günlük sürecin ardından İstanbul başta olmak üzere tartışmalı yerlerde durum büyük oranda netleşmiş olacak. Ancak yeni seçilen belediye başkanları il ve ilçe seçim kurullarının sakınca bulmaması halinde bu sürenin sonunu beklemeden mazbatalarını alabilecek. YSK’nın kesin seçim sonuçlarını ise yaklaşık 1 ay gibi bir sürenin sonunda ilan etmesi bekleniyor.