"Seçimlerde usulsüzlük" soruşturmasında yeni gelişme!

İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü F.Ş ile 10 ilçe seçim kurulu müdürünün şüpheli olarak ifadelerine başvurulduğu öğrenildi

"Seçimlerde usulsüzlük" soruşturmasında yeni gelişme!
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yerel seçimlerde sandık  sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı, oy usulsüzlüğünün ortaya  çıkmasının engellendiği ve kamu görevlisi olmayanların sandık kurullarına  atandığı" iddialarıyla yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma devam  ediyor.
 Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü F.Ş ile ilçe  seçim müdürleri olarak Şişli'den H.Ç, Beşiktaş'tan R.Ş, Fatih'ten B.A,  Beyoğlu'ndan N.A, Arnavutköy'den Z.K, Kağıthane'den A.T, Sarıyerden F.Y.Y,  Bayrampaşa'dan C.K, Gaziosmanpaşa'dan F.B ve Sultangazi'den de Y.A'nın, "şüpheli"  sıfatıyla farklı zamanlarda ifadelerine başvurulduğu kaydedildi.
 
Başsavcılıkça, ifadesi alınan şüphelilere, sandık görevlisi  olmayanların sandık kurullarına atanması ve kamu görevlisi listelerinin  nerelerden temin edildiğine yönelik sorular sorulduğu, şüphelilerin de, "görev  yapacak sandık kurulu başkanları ve üyelerinin nasıl belirlendiğine" yönelik  bilgi verdikleri belirtildi.   İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

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