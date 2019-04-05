Seçimi kazanan HDP'li isim hakkında soruşturma başlatıldı!

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, PKK'yı övücü marşın okunduğu, ölen PKK'lılar için 'saygı duruşunda' bulunulduğu kutlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HDP'Lİ MIZRAKLIYAYA SORUŞTURMA

HDP İl Başkanlığı'nda dün düzenlenen, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile milletvekilleri Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen'in de katıldığı toplantıda, PKK'yı öven marş okunup, ölenler için saygı duruşunda bulunulduğu, Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığı belirtildi.

HAKLARINDA TERÖR SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca milletvekilleri Adnan Selçuk Mızraklı, Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında, 'terör' suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık kaynakları, konunun tümüyle incelemeye alındığını kaydetti.