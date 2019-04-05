Seçimi kazanan AK Parti'li aday "Görevi hak etmedim" deyip istifa etti

BURSA'NIN İnegöl ilçesinde 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den belediye meclis üyesi seçilen Mehmet Özdamar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa edeceğini duyurdu. Özdamar, açıklamasında işlerinin yoğunluğu nedeniyle partinin seçim çalışmalarına katılamadığını gerekçe gösterdi.

İŞLERİNİN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILMADI

Yerel seçimde İnegöl ilçesinde AK Parti'den 27'nci sırada belediye meclis üyeliğine seçilen Mehmet Özdamar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa edeceği bilgisini paylaştı. Seçimlerde aday gösterildikten sonra işlerinin yoğunluğu nedeniyle AK Parti ilçe teşkilatının seçim çalışmalarına katılamadığını belirten Özdamar, açıklamasında meclis üyeliği görevi hak etmediğini düşündüğünü belirtti.

"HİÇBİR MAKAM VE MEVKİ İÇİN ADALETTEN VAZGEÇMEYİZ"

Özdamar, sosyal medyadan istifa edeceğine yönelik yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçildiğim görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Hayatımızda hiçbir makam ve mevki için adaletten vazgeçemeyiz. Yerel seçim süreci başladığı günden ve seçim gününe kadar yaşanan zaman içerisinde işlerimin yoğunluğundan dolayı partimizin seçim çalışmalarında bulunamadım. Bütün teşkilatımız ve sayın Belediye Başkanımız Alper Taban bey ve meclis üyesi arkadaşlarımın yanında bulunamadım. Onlar gecelerini gündüzlerine katarak çok çalıştılar. Fakat ben yanlarında olamadım. Bu sebepten dolayı bu görevde olmanın adaletli olmayacağını düşünüyorum ve seçilmiş olduğum bu görevden kendi isteğim doğrultusunda istifa ediyorum. Hak olan bu mücadeleyi verebilecek olan arkadaşımın yolunu açabilmek adına görevimden istifa ediyorum."