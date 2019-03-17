Seçime sayılı günler kala CHP'de deprem etkisi yaratacak çıkış!

CUMHURİYET Halk Partisi, Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi partisini ve Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"40 YILDIR İKTİDAR DEĞİLSENİZ..."

İlgezdi, "Beni parti içerisinde çok fazla severler mi sevmezler mi bilmem. Ben bir şey biliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi 40 yıldır bu ülkede iktidar olamıyorsa önce kendisini eleştirmelidir. İktidarın doğruları da vardır, eksileri de vardır. Kardeşim bu ülkede 40 senedir iktidar değilseniz oturun bir kendisini eleştirin Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Vatandaşın sorununu çözüyor musun, gidiyor musun ayağına? Yok gitmiyorsun. Gitmediğin yer, tutmadığın el senin mi, değil" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ ELEŞTİRDİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" sözüne de karşı çıkan İlgezdi, "Sayın Genel Başkanım, 'kontrollü darbe' diye bir şey söyledi. Hayır efendim ben onun gibi düşünmüyorum. Bu ülkede resmen darbe olmuştur, 240 tane şehit vardır. Darbedir bu ya! Bu farklı bir şey olamaz. Ölümün olduğu yerde kontrol olabilir mi? Hangi siyasi görüşten olursak olalım. Böyle bir şey yok. Doğruları söyleyeceğiz burada. İnsanlar ölmüş" dedi.

HÜSNÜ BOZKURT İÇİN "DANGALAK" İFADESİNİ KULLANDI

İlgezdi, CHP Konya eski Milletvekili Hüsnü Bozkurt için de ağır ifadeler kullandı. İlgezdi, Bozkurt'a "Dangalak" deyip partiden atılmasını istediğini belirtti.