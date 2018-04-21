Seçime 64 gün kala yeni ittifak! 3 parti birleşti

Adalet Partisi'nin Öveçler'deki Genel Merkez binasında toplantı yapan 3 isim, seçimde birlikte hareket etme kararı aldı. Partilerin, kime oy vereceklerini yakın bir zamanda açıklayacakları öğrenildi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 24 Haziran seçimleri için bir araya geldi. KİME OY VERECEKLERİNİ AÇIKLAYACAKLAR

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