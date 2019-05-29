Seçime 25 gün kala 6 anket şirketinden İstanbul verileri

23 Haziran seçimlerine az bir süre kala anket şirketlerinden de önemli veriler geliyor. GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş seçimlerle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Aktaş, seçimlerin iptaliyle ilk başlarda Ekrem İmamoğlu lehine bir havanın oluştuğunu söylüyor. ’Ama o hava dağılmaya başladı. AK Parti ailesi harekete geçti. AK Parti’nin dip dalgası başladı’ görüşünde. İhsan Aktaş, AK Parti’nin Kürt sorununda değişen diline dikkat çekiyor. ’Seçimlerin sonucunu sandığa gitmeyen 300 bin Kürt seçmen ile kırgın AK Partililer belirleyecek’ diyor. Aktaş’a göre İstanbul konuşuldukça AK Parti’ye yarayacak. O nedenle mağduriyetin bir an önce gündemden düşürülmesi gerekiyor.

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ise 23 Haziran İstanbul seçimine yönelik şu ifadeleri kullandı: 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen AK Parti seçmeni ne yapacak, AK Parti kırgın seçmenin ne kadarını sandığa taşıyacak? Adaylarını çeken DSP, DP ve BTP ile aday olmayan bağımsızların oyları 100 binlik yeni bir oy havuzu oluşturuyor. Bunların ne kadarı Ekrem İmamoğlu'na oy verecek? Saadet Partisi seçmeni blok halinde partisinin adayına mı oy verecek, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerindeki değişimde de gördüğümüz gibi AK Parti'yi mi tercih edecek? Mevsimsel etki nedeniyle memleketine giden seçmen, oy vermek için İstanbul'a dönecek mi YSK'nın iptal kararı ne denli belirleyici olacak?

Optimar'ın anketine göre yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde yapılan anketlerde iki adayın arasında yüzde 4'lük bir fark görülüyor. Hilmi Daşdemir; Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 52, Binali Yıldırım'ın yüzde 48 oy alacaklarını tahmin ettiklerini ifade etti.

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı yenilenecek olan İstanbul seçiminde kazananı HDP seçmeninin belirleyeceğini iddia etti. Murat Sarı, Binali Yıldırım ve İmamoğlu'nun seçim yarışında kafa kafaya gittiğini dile getirdi. Sarı, "Gönlünde HDP olup da hiçbir partiye oy basamayan seçmen önemli bir yekün oluşturuyor. Yani şimdi bir baktığımız zaman 200 bin bu seçimde yüzde 2 demek yani seçimi o 200 bini alan kazanır" dedi.

Bayramdan sonra az bir süre kalacak. Peki kamuoyu araştırması için doğru bir takvim mi? Pollmark'tan Ertan Aydın, ramazanın etkisiyle seçmenlerin tavrının bayramdan sonra daha netleşeceği görüşünde. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında oy kaymalarını yansıtması ve seçimlere ilişkin bir fikir vermesi açısından bu değerlendirmeleri paylaşacağım.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, İstanbul'da 15 ila 20 Mayıs tarihleri arasında, 11 bin kişiyle yaptıkları anket sonuçlarını açıkladı. 23 Haziran'da kararsızlar dağıtıldıktan sonra Ekrem İmamoğlu 2 puan önde görünüyor. MAK İmamoğlu’nu yüzde 47 gösterirken, Yıldırım’ı ise yüzde 45 gösterdi. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" Şeklinde sorduğumuz soruya kararsızların dağılımı sonrası verilen yanıtlar; Ak Parti 40,7, CHP 28,5, HDP 11,3, MHP 8, İYİ Parti 8, Saadet 1,2 Diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise 2,3 olarak tespit edilmektedir.