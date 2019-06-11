Seçime 12 gün kala Erdoğan'dan İstanbul kararı

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için çalışmalar devam ederken; AK Parti'nin kampanya ve miting programları da belli oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım lehine miting yapmayacak. 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İBB Başkanlığı seçimi için adaylar ve partileri çalışmaları sürdürüyor. AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın da kampanya süreci kesinleşti.

ERDOĞAN ANKARA'DA OLACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Toplantılarını ve görüşmelerinin ağırlıklı olarak İstanbul'da yapan Erdoğan bu hafta Ankara'da olacak. Ankara'da yapacağı kabullerinin yanı sıra Erdoğan, 14-15 Haziran'da Tacikistan'da gerçekleşecek Asya'da İş Birliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi'ne katılacak.

YILDIRIM MİTİNGLERİ SON HAFTA BIRAKTI

Binali Yıldırım'ın mitinglerini son haftaya bırakması planlanıyor.Yıldırım'ın birkaç ilçede miting yapması ve mitinglerine seçime bir hafta kala başlaması hedefleniyor. AK Parti, yüz yüze görüşmeler ve vaatler üzerine bir kampanya süreci yürütüyor.