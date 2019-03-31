Seçim yasağı kalktı! işte ilk sonuçlar... 

Son dakika haberi. YSK tarafından seçim yasakları kaldırıldı. Sandıkların çok az bir kısmı sayıldı. İşte ilk gelen seçim sonuçları

Seçim yasağı kalktı! işte ilk sonuçlar... 
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2019 seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Antalya, Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Gündoğmuş seçim sonuçları ne olacak merak konusu. Alanya'da sandıkların çok az bir kısmı sayıldı.

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Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 19:34
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