Seçim, üniversite giriş sınavı gününe denk geldi, YÖK açıklama yapacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisinin ardından Ankara'da önemli bir görüşme trafiği yaşandı. Bu trafiğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaparak seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
KAFALAR KARIŞTI
Ancak 24 Haziran'da YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yapılacaktı. Öğrenciler ve velilerin kafası bu nedenle bir hayli karıştı.
YÖK AÇIKLAMA YAPACAK
YÖK hemen bir açıklama yaparak konu ile ilgili bir bildirim yapacaklarını duyurdu.
Üniversite giriş sınavının ilk oturumu 23 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu ise 24 Haziran Pazar günü yapılacaktı.
Olağanüstü toplanan YÖK şimdi yeni bir tarih üzerine çalışıyor.
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