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Seçim, üniversite giriş sınavı gününe denk geldi, YÖK açıklama yapacak

Son dakika! 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin, tarihi daha önceden belirlenen üniversite girişi sınavına denk gelmesi kafaları karıştırdı. YÖK konu ile ilgili bir açıklama yapacaklarını duyurdu

Seçim, üniversite giriş sınavı gününe denk geldi, YÖK açıklama yapacak

Son dakika! 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin, tarihi daha önceden belirlenen üniversite girişi sınavına denk gelmesi kafaları karıştırdı. YÖK konu ile ilgili bir açıklama yapacaklarını duyurdu

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:26
Seçim, üniversite giriş sınavı gününe denk geldi, YÖK açıklama yapacak
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisinin ardından Ankara'da önemli bir görüşme trafiği yaşandı. Bu trafiğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaparak seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

KAFALAR KARIŞTI

Ancak 24 Haziran'da YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yapılacaktı. Öğrenciler ve velilerin kafası bu nedenle bir hayli karıştı.

YÖK AÇIKLAMA YAPACAK

YÖK hemen bir açıklama yaparak konu ile ilgili bir bildirim yapacaklarını duyurdu.

Üniversite giriş sınavının ilk oturumu 23 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu ise 24 Haziran Pazar günü yapılacaktı.

Olağanüstü toplanan YÖK şimdi yeni bir tarih üzerine çalışıyor.

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