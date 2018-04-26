Seçim takvimi tamamlandı! İşte ittifak için son başvuru tarihi

YSK, seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Takvim birazdan Resmi Gazete'de yayınlanacak. 5 gün olan Cumhurbaşkanı adaylığı başvuru süresi 6 güne çıkarıldı, 4-9 Mayıs arası aday olunabilecek.

CUMHURBAŞKANI ADAY GÖSTERME TARİHİ 4-9 MAYIS

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi.

Seçim takvimininde cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihleri belli oldu. Buna göre 4-9 Mayıs tarihlerinde aday gösterilebilecek.

İTTİFAK İÇİN SON TARİH 6 MAYIS, LİSTELER İÇİN İSE 21 MAYIS

Takvime göre ittifak için son başvuru tarihi 6 Mayıs olacak. Milletvekilleri aday listeleri için son tarih 2 1 Mayıs olarak belirlendi.

YURT DIŞINDA 12 GÜNLÜK OY VERME SÜRESİ

Yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek.

İşte tarih tarih seçim takvimi:

30 NİSAN: Seçimin başlangıç tarihi

1 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruların başlayacağı tarih

5 MAYIS: Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı için son başvuru günü.

6 MAYIS: Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmesi için son gün.

7 MAYIS: Siyasi partilerce aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü.

9 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü.

10 MAYIS: Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı.

11 MAYIS: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü.

13 MAYIS: Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması. Cumhurbaşkanı Seçimi Propaganda döneminin başlangıcı