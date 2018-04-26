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Seçim takvimi tamamlandı! İşte ittifak için son başvuru tarihi

Son Dakika! YSK, seçim takvimi çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı aday gösterme tarihi 4-9 Mayıs, ittifak için son başvuru tarihi ise 6 Mayıs olarak belirlendi

Seçim takvimi tamamlandı! İşte ittifak için son başvuru tarihi

Son Dakika! YSK, seçim takvimi çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı aday gösterme tarihi 4-9 Mayıs, ittifak için son başvuru tarihi ise 6 Mayıs olarak belirlendi

26 Nisan 2018 Perşembe 14:45
Seçim takvimi tamamlandı! İşte ittifak için son başvuru tarihi
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YSK, seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Takvim birazdan Resmi Gazete'de yayınlanacak. 5 gün olan Cumhurbaşkanı adaylığı başvuru süresi 6 güne çıkarıldı, 4-9 Mayıs arası aday olunabilecek.

CUMHURBAŞKANI ADAY GÖSTERME TARİHİ 4-9 MAYIS

 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi.

Seçim takvimininde cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihleri belli oldu. Buna göre 4-9 Mayıs tarihlerinde aday gösterilebilecek.

İTTİFAK İÇİN SON TARİH 6 MAYIS, LİSTELER İÇİN İSE 21 MAYIS

Takvime göre ittifak için son başvuru tarihi 6 Mayıs olacak. Milletvekilleri aday listeleri için son tarih 2 1 Mayıs olarak belirlendi.

YURT DIŞINDA 12 GÜNLÜK OY VERME SÜRESİ

Yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek.

İşte tarih tarih seçim takvimi:

30 NİSAN: Seçimin başlangıç tarihi
1 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruların başlayacağı tarih
5 MAYIS: Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı için son başvuru günü.
6 MAYIS: Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmesi için son gün.
7 MAYIS: Siyasi partilerce aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü.
9 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü.
10 MAYIS: Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı.
11 MAYIS: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü.
13 MAYIS: Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması. Cumhurbaşkanı Seçimi Propaganda döneminin başlangıcı

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Anahtar Kelimeler:
YskİTTİFAKResmi Gazete
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