Seçim sonuçlarına itiraz edip 11 oyla başkanlığı kazandı

EDİRNE'NİN Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Partili Mustafa Helvacıoğlu kazandı.

CHP'LİLER KUTLAMA YAPTI

Keşan Adalet Sarayı'ndaki İlçe Seçim Kurulu'nda gece geç saatlere kadar süren veri girişlerinin ardından CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile CHP'nin Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı, ilçede seçimi 12 oy farkla kazandıklarını açıkladı ve şehirde partililer kutlama yaptı.

İTİRAZ YAPILINCA OYLAR YENİDEN SAYILDI

AK Parti'nin bazı sandıklara itirazı sonucu oylar yeniden sayıldı. İlçe Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu'nun 18 bin 414, CHP adayı Şenol Yalı'nın ise 18 bin 403 oy aldığı bildirildi.

Öte yandan CHP'nin seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı kaydedildi.