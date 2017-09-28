Seçim öncesi İBB'de kavga! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi

Tartışma nedeniyle meclis toplantısında yaklaşık 15 dakikalık gecikme yaşandı. Meclis tartışmanın ardından adayların konuşmasıyla seçim gündemine başladı. İBB Meclisi'nde ilk olarak CHP adayı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

Bir grup CHP'li meclis üyesi, AK Partili üyelerin yerleri doldurduğunu ve kendilerine yer bırakmadığını söyledi. Bunun üzerine iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üyelerin yerlerine oturmasının ardından sona erdi. TOPLANTI 15 DAKİKA GECİKMEYLE BAŞLADI

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