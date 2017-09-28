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Seçim öncesi İBB'de kavga! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi

İBB'de başkanlık seçimi öncesi AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin arasında yer tartışması çıktı

Seçim öncesi İBB'de kavga! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi

İBB'de başkanlık seçimi öncesi AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin arasında yer tartışması çıktı

28 Eylül 2017 Perşembe 16:29
Seçim öncesi İBB'de kavga! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık seçimi öncesi gerginlik yaşandı. AK Partili ve  CHP'li meclis üyelerinin arasında yer tartışması çıktı.

YER KAVGASI ÇIKTI

Bir grup  CHP'li meclis üyesi, AK Partili üyelerin yerleri doldurduğunu ve kendilerine yer bırakmadığını söyledi. Bunun üzerine iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üyelerin yerlerine oturmasının ardından sona erdi.
TOPLANTI 15 DAKİKA GECİKMEYLE BAŞLADI

Tartışma nedeniyle meclis toplantısında yaklaşık 15 dakikalık gecikme yaşandı. Meclis tartışmanın ardından adayların konuşmasıyla seçim gündemine başladı.  İBB Meclisi'nde ilk olarak  CHP adayı  Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İBBde KavgaAK PartiCHP
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