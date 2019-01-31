Seçim manifestosu bugün açıklanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dün yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Artık klasik kampanyalar yerini dijital kampanyalara bırakıyor. Seçim kampanyamız çevre dostu, dijital, anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı bir şekilde takip edebilen ve domine edebilen bir karakterde gerçekleşecek. ‘akadaylar.com’ adresinden kurumsal kimliğimiz, seçim müziklerimiz olacak. Bütün teşkilatlarımız, seçim işleri başkanlarımız bulundukları illerde ve ilçelerde seçimi nasıl yürüteceklerini seçim kılavuzu üzerinde görecekler. Seçim sloganı ‘Memleket işi gönül işi’ olacak.”

YILDIRIM’IN İSTİFASI

Mahir Ünal, AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olan Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa açıklamasıyla ilgili, “Bu konuda geçmişte Binali Bey üzerinden bir bardak suda fırtına kopardılar. Binali Bey vakti ve saati geldiğinde kararını verdi ve açıkladı. Binali Bey üzerinden özellikle CHP’nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Binali Bey açıklamalarıyla bu tartışmalara son noktayı koydu” diye konuştu.