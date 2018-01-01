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Seçim ittifakında dikkat çeken detay

MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'Cumhur ittifakı' ile kulislerde konuşulmaya başlanan seçim ittifakları için AK Parti düğmeye bastı. Yapılacak seçim ittifakı çalışmalarında ise dikkat çeken bir nokta var. 2019'da yapılması planlanan seçim ittifakları çalışmasının Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılması planlanmıyor

Seçim ittifakında dikkat çeken detay

MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'Cumhur ittifakı' ile kulislerde konuşulmaya başlanan seçim ittifakları için AK Parti düğmeye bastı. Yapılacak seçim ittifakı çalışmalarında ise dikkat çeken bir nokta var. 2019'da yapılması planlanan seçim ittifakları çalışmasının Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılması planlanmıyor

01 Ocak 2018 Pazartesi 10:28
Seçim ittifakında dikkat çeken detay
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İKTİDAR partisi, MHP Lideri Bahçeli’nin gündeme getirdiği seçim ittifakları konusunda atılacak adımları belirlemek için düğmeye bastı.
 
AK Parti, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uyum çalışmaları hususunda 5 ayrı konudan biri olan seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişiklikler için düğmeye bastı. Türkiye gazetesinin haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği seçim ittifakları konusu da bu komisyonun gündeminde olacak.
AK Parti yönetimi, yeni hükümet sistemine teknik anlamda uyum içeren ve özellikle yerel seçimleri ilgilendiren düzenlemeleri Mart 2018’e kadar TBMM’den geçirmeyi planlıyor. Siyasi Partiler Yasası ve seçim mevzuatında yapılacak uyum çalışmaları için ise acele edilmeyecek. AK Parti'de seçimlerde siyasi partilerin ittifak yapabilmesi, seçim sisteminin değiştirilmesi ve yüzde 10’luk seçim barajının düşürülüp düşürülmemesi konusunda yapılacak çalışmaların 2019’un ortalarına kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Bahçeli’nin ‘Cumhur ittifakı’ önerisi henüz kapsamlı olarak AK Parti’nin yönetim kademesinde değerlendirilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da son yapılan uyum toplantısında da bu konuda bir görüş belirtmediği öğrenildi. AK Partili kurmaylar, ittifaklar yasal hale getirilse bile ‘Tabanda ittifak’ sağlanamadığı sürece, bunun bir anlam ifade etmeyeceği görüşünde. AK Parti kaynakları, ittifaklar yasal olmadığı için geçmişte farklı yolların denendiğini hatırlatarak “En azından yasaklamanın kalkması doğru olabilir. İttifak yapılacak diye bir zorunluluk yok ama şeffaf bir şekilde yapılmasının önü açılabilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ayrı bir oy pusulası olacağı için, burada bir ittifaka ihtiyaç yok çünkü şahıslar yarışacak. O sebeple milletvekili seçimleri için ittifaklar düşünülebilir” görüşünü dile getirdi.
 
Baraj devam edecek ancak daraltılmış bölge öne çıkıyor
 
Tartışma konusu olan yüzde 10’luk seçim barajının, ‘Yönetimde istikrar’ ilkesi nedeniyle, düşürülmesinin şu anda gündemde olmadığını ifade eden AK Parti kurmayları “İlerleyen süreçte, seçim sistemi bir bütün olarak ele alınacak. İttifaklar ve seçim barajı da bunun bir unsuru olabilir. Burada daraltılmış bölge sistemi öne çıkıyor. Çünkü özellikle büyükşehirlerde bir milletvekili 100-150 bin seçmenin oyuyla seçilirken, küçük yerlerde 20-30 bin oy yetiyor. Daraltılmış bölge üzerinde mutabakat sağlanabilir. Böyle olursa, seçim barajının zaten bir anlamı kalmayacak” değerlendirmesini yaptı. Bu arada, seçim ittifakları konusunda ilk denemenin 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerde yapılabileceği belirtiliyor. Yerel seçimlerde özellikle bazı yerlerde MHP ile ortak hareket edilebileceğine dikkat çekiliyor. AK Parti kulislerinde, özellikle diğer partilerin bir ilde belli bir aday bir aday üzerinde yapabilecekleri ittifaklara karşı MHP ve AK Parti’nin de iş birliğine gideceği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
MHPCumhur IttifakıSeçim
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