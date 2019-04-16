Seçim iptal edildi! İlçede belediye başkanlığına Vali Yardımcısı atandı

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde, belediye başkanlığı seçiminin, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazı sonucu iptal edilmesi nedeniyle Vali Yardımcısı Turan Atlamaz, 2 Haziran Pazar gününe kadar Honaz Belediye Başkanlığı görevini yürütecek.

İKİ ADAY ARASINDAKİ FARK 1 OYA İNDİ

Honaz'da, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 22 bin 602 seçmenden 20 bin 93'ü oy kullandı. Bu oylardan 19 bin 13'ü geçerli sayıldı. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy aldı. AK Parti'nin İlçe Seçim Kurulu'na itirazı sonrası 41 sandıkta oylar yeniden sayıldı. Bunun üzerine Kepenek'in oyu, 9 bin 387'ye düşerken, Devecioğlu'nun oyu ise 9 bin 384'e çıktı. Oy farkı da 3'e düştü. AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark 1'e indi.

SEÇİMLER 2 HAZİRAN'DA YENİLENECEK

AK Parti, bu kez seçimde oy kullanmaması gereken kısıtlı 5 kişinin oy kullandığını gerekçe gösterip, YSK'ya itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren YSK tarafından Honaz'daki seçimler, iptal edilip, yenilenmesine karar verildi. Buna göre, Honaz ilçesinde belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran Pazar günü yenilenecek.

Denizli Valisi Hasan Karahan da boş kalan Honaz Belediye Başkanlığı görevine, 2 Haziran'a kadar Vali Yardımcısı Turan Atlamazı'ı atadı. Vali Yardımcısı Atlamaz, tekrarlanacak belediye başkanlığı seçiminde kazanan kişiye, görevi devredecek.