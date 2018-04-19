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"Seçim 2. tura kalır mı" sorusuna AK Parti'den net cevap!

Erken seçim kararıyla ilgili konuşan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Seçim 2. tura kalmaz, piyasadan belli. Anketler çok net ortadadır. Bizi sevmeyen anketlerde de görünüyor." dedi

"Seçim 2. tura kalır mı" sorusuna AK Parti'den net cevap!

Erken seçim kararıyla ilgili konuşan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Seçim 2. tura kalmaz, piyasadan belli. Anketler çok net ortadadır. Bizi sevmeyen anketlerde de görünüyor." dedi

19 Nisan 2018 Perşembe 11:08
"Seçim 2. tura kalır mı" sorusuna AK Parti'den net cevap!
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BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "İkinci turda bizim adayımıza oy verirler planı yapıyorlar. Bu şark kurnazlığıdır. Seçim 2. tura kalmaz, piyasadan belli. Anketler çok net ortadadır. Bizi sevmeyen anketlerde de görünüyor." diye konuştu.

İşte Bozdağ'ın açıklamasının o kısmı:

"SEÇİM 2. TURA KALMAZ, PİYASADAN BELLİ"

"Onlar milleti aldatma formülü geliştirelim diyorlar. İkinci turda bizim adayımıza oy verirler planı yapıyorlar. Bu şark kurnazlığıdır. Seçim 2. tura kalmaz, piyasadan belli. Anketler çok net ortadadır. Bizi sevmeyen anketlerde de görünüyor. Danışıklı dövüş yapanlara millet izin vermeyecektir. Bu sistemin ilk uygulayıcı lideri olarak Erdoğan seçilecektir. MHP ve AK Parti millete hile yapmayan partilerdir. İttifak yapılacaksa açık yapılmalı, şark kurnazlığı olmamalıdır. Ahlaklı olmalıdır. Biz biliyoruz ki, HDP ile CHP'nin oyları aynı adayda birleşecektir. İster ittifak yapsınlar, ister yapmasınlar."

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Erken SeçimSeçimAK Parti
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