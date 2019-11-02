Seçil öğretmeni hedef aldılar! Türkiye ayağa kalktı

CUMHURİYETİN kuruluşunun 96. yıl dönümünde öğrencileri ile birlikte Türk bayrakları eşliğinde yüreklere dokunan bir etkinlik yapan Seçil öğretmen, sosyal medyada terör örgütü PKK yandaşları tarafından hedef gösterildi. Söz konusu videoyu hazmedemeyen terör örgütü yandaşları, Twitter üzerinden görüntüleri paylaşıp, Seçil öğretmeni adeta afişe edercesine kişisel bilgilerini paylaşıp hedef göstermeye kalktı.

TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI: SENİNLEYİZ SEÇİL ÖĞRETMEN

PKK yandaşlarının hedef göstermesinin ardından tüm Türkiye sosyal medya üzerinden Seçil öğretmene sahip çıktı. Yaşanan bu hadisenin ardından hedef gösteren profillere büyük tepki gösterilirken, terör yanlısı sosyal medya teröristleri ise korkudan hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.