'Schengen ülkelerine seyahat' uyarısı  

ALMANYA, Türkiye’den resmi görevli olarak değil, şahsi amaçlı olarak seyahat eden yeşil pasaport sahiplerine yönelik kontrolleri sıkılaştırdı.

Alman haber ajansı Deutsche Welle'den Değer Akal'ın haberine göre, Almanya havalimanlarında bazı yeşil pasaport sahiplerinin uzun süre beklemek zorunda kalması, hatta son dönemde bazı vatandaşların ilk uçakla geri gönderilmesi üzerine, Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla, vatandaşlarını bilgilendirdi.

'İLK UÇAKLA GERİ GÖNDERİLİYOR'

"Hususi Pasaport” olarak adlandırılan ve vizeden muaf olan yeşil pasaport sahibi vatandaşların, Almanya’ya şahsi amaçlı yapacakları seyahatlerde bazı koşulları karşılaması gerektiğine dikkat çeken Başkonsolosluk, “Alman sınır polisi pasaport kontrolü sırasında, sağlık sigortası, dönüş bileti ve kalınacak süre için günlük 45 euro nakit para veya geçerli bir kredi kartı ibraz edilmesini talep etmektedir” dedi.

Duyuruda, “Aksi halde vatandaşlarımız ülkeye kabul edilmeyerek ilk uçakla Türkiye’ye geri gönderilmektedir. Hususi pasaportu olan vatandaşlarımıza, bu hususlarda tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

SCHENGEN BAŞVURULARI GERİLİYOR

Yeşil pasaportla seyahat edenler için kontroller sıkılaştırılırken, Schengen ülkelerine seyahat edebilmek için Schengen Vizesi başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısının gerilemesi de dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği (AB) istatistiklerine göre Türkiye’de ekonomik krizin baş gösterdiği 2018 yılında 879 bin 238 Türk vatandaşı Schengen vizesi için başvurdu.

SchengenVisaInfo.com internet sitesinin derlediği istatistiklere göre Türk vatandaşlarının vize başvuruları 2014 yılından 2017 yılına kadar sürekli artış gösterirken, geçen yıl yüzde 10’luk bir gerileme kaydedildi.

2014 yılında 813 bin 339 Türk vatandaşı Schengen vizesi için başvuruda bulunurken, bu sayı 2015 yılında 900 bin 789’a, 2016 yılında 937 bin 487’ye, 2017 yılında ise 971 bin 710’a yükseldi. 2018 yılında ise başvurular son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

REDDEDİLME ORANI İKİYE KATLANDI

Bu arada Schengen vizesi başvurusu reddedilen Türk vatandaşlarının sayısı da ciddi oranda arttı.