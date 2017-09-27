Sazlıklarda 2 bin adet uzun namlulu silah mermisi bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesine bağlı Salihler Mahallesindeki ormanlık alanda silah ve mühimmat olabileceği istihbaratını aldı. Bölgede arazi arama ve tarama çalışması yapan ekipler, sazlıkların arasına gizlenmiş kaleşnikof marka uzun namlulu silahlara ait 2 bin adet 7.62 mm mermi bulundu.

Mühimmatın kimler tarafından sazlıklara gizlendiğinin araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.