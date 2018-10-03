SAYIŞTAY, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinin 2017 yılı giderlerine ilişkin denetim raporunu yayımladı. Beştepe'nin 2017 yılı için yaptığı 658 milyon 240 bin 289 TL ile ayda yaklaşık 54 milyon, günde ise yaklaşık 1,8 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hesaplarına ilişkin denetiminin sonuçları şöyle:

ERDOĞAN DAHİL PERSONELLERE 117 MİLYON TL

Başta başdanışmanlar olmak üzere Cumhurbaşkanlığının tüm personeline yılda toplam 106 milyon 813 bin 327 TL harcama yapıldı. Buna tüm personelin 11 milyon 27 bin 54 TL'lik sosyal güvenlik prim giderleri de eklendiğinde, Beştepe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil tüm personeline 1 yılda toplam 117 milyondan fazla harcama yaptığı, Beştepe'nin aylık personel harcamasının da 9,8 milyon TL'yi aştığı tespit edildi.

AĞIRLAMA GİDERLERİ 36,2 MİLYON LİRA

Cumhurbaşkanlığı, muhtarlar toplantıları dahil Cumhurbaşkanı'nın takdiri ile her türlü temsil ve ağırlama giderlerine 36 milyon 273 bin 650 TL harcadı.

MUTFAK GİDERLERİ 2,6 MİLYON TL

Beştepe, bir yılda 'beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri' kaleminden 2,6 milyon TL harcadı.

HİZMET ALIMLARINA YAKLAŞIK 74 MİLYON TL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin taşeron firmalara yaptırdığı hizmetlerin gideri anlamına gelen 'hizmet alımları' kalemi için 2017 yılında, 73 milyon 968 bin 528 TL harcandı.

Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 1 Yıllık Giderini Açıkladı

Sayıştay raporuna göre, 2017 yılında 'tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri' kaleminden 2 milyon 784 bin 230 TL harcandı.

TEMİZLİĞE 3 MİLYON TL

Külliye'nin temizlik ekipmanları için bir yılda harcanan paranın ise 3 milyon 244 bin TL. Böylece Külliye'nin bir günlük temizlik masrafının, personel giderleri hariç, 9 bin TL'den fazla olduğu ortaya çıktı.