Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak



SAYIŞTAY Başkanlığı, boş bulunan 45 denetçi yardımcısı adayı kadrosuna eleme, yazılı ve mülakat sonuçlarına göre atama yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı için eleme sınavı, 26-27 Mayıs tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacak.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımaları, eleme sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları, sağlıkla ilgili denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmalarına engel bir durumlarının bulunmaması gerekiyor.

Sınav başvuruları 18-24 Nisan tarihlerinde elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden) yapılacak.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan veya eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla başvuruda bulunacak. Sistemde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla kimlik numaraları ve aday şifreleri ile veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapabilecek. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav iki oturum halinde 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

Yazılı sınav klasik usule göre hukuk, maliye, iktisat, kompozisyon ile seçmeli olarak ticaret hukuku veya muhasebe alanlarında yapılacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak ve ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Yazılı sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde edecek. Bu kişilere mülakat sınavının yeri ve zamanı için tebligat gönderilecek.

Bunun için sınavda başarılı olanların e-mail adresleri ile bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı öz geçmişlerini Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45 Balgat Çankaya/Ankara adresine şahsen veya postayla göndermeleri veya teslim etmeleri gerekecek.

Başarılı sayılanların listesi Sayıştay'ın internet sitesinde yayımlanacak. Sonuçlar ayrıca Sayıştay Başkanlığınca ilgililere duyurulacak.

