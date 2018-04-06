Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 6 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 6 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı belli oldu
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 5 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak

Eleme, yazılı ve mülakat sonucuna göre yapılacak denetçi yardımcısı adayı alımına ilişkin ilk sınav, 26-27 Mayıs tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecek

Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak

Eleme, yazılı ve mülakat sonucuna göre yapılacak denetçi yardımcısı adayı alımına ilişkin ilk sınav, 26-27 Mayıs tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecek

06 Nisan 2018 Cuma 08:11
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak
banner404


SAYIŞTAY Başkanlığı, boş bulunan 45 denetçi yardımcısı  adayı kadrosuna eleme, yazılı ve mülakat sonuçlarına göre atama yapacak. 

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay denetçi yardımcısı  adaylığı için eleme sınavı, 26-27 Mayıs tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de  ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacak.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci  maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımaları, eleme sınavının yapıldığı  yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, hukuk,  siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden  veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi  veya yurt dışındaki en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş  olmaları, sağlıkla ilgili denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde  yapmalarına engel bir durumlarının bulunmaması gerekiyor.

Sınav başvuruları 18-24 Nisan tarihlerinde elektronik ortamda ÖSYM  başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden (ÖSYM'nin  https://ais.osym.gov.tr adresinden) yapılacak.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan  veya eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar ÖSYM Başvuru Merkezleri  aracılığıyla başvuruda bulunacak. Sistemde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim  bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla  kimlik numaraları ve aday şifreleri ile veya diledikleri bir başvuru merkezinden  yapabilecek. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule  göre düzenlenecek yazılı sınav iki oturum halinde 30 Haziran ve 1 Temmuz  tarihlerinde uygulanacak.

Yazılı sınav klasik usule göre hukuk, maliye, iktisat, kompozisyon ile  seçmeli olarak ticaret hukuku veya muhasebe alanlarında yapılacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak ve ÖSYM'nin  https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından  öğrenebilecek.

Yazılı sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını  elde edecek. Bu kişilere mülakat sınavının yeri ve zamanı için tebligat  gönderilecek.

Bunun için sınavda başarılı olanların e-mail adresleri ile bir A4  sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı öz geçmişlerini Sayıştay  Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45 Balgat  Çankaya/Ankara adresine şahsen veya postayla göndermeleri veya teslim etmeleri  gerekecek.

Başarılı sayılanların listesi Sayıştay'ın internet sitesinde  yayımlanacak. Sonuçlar ayrıca Sayıştay Başkanlığınca ilgililere duyurulacak.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
45 Denetçi YardımcısıElemeYazılı Ve MülakatÖSYM Elektronik Sınav MerkezleriSayıştay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katliam Yapan Öğretim Görevlisinin İlk İfadesi Ortaya Çıktı
Katliam Yapan Öğretim Görevlisinin İlk İfadesi Ortaya Çıktı
Kazazede Gencin Organları 5 Hastaya Hayat Verecek
Kazazede Gencin Organları 5 Hastaya Hayat Verecek
İşte üniversitedeki saldırıda hayatını kaybeden öğretim görevlileri!
İşte üniversitedeki saldırıda hayatını kaybeden öğretim görevlileri!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim