Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Nisan Sayısal Loto sonuçları

MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekilişle Sayısal Loto'nun 1212. hafta sonuçları açıklandı. Sayısal Loto çekilişi ile beraber ikramiyeler de sahiplerini buldu. İşte, 24 Nisan tarihli Sayısal Loto'nun 1212. hafta çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.

24 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te başlayan çekilişle 24 Nisan tarihli Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaraları şunlar oldu;

3,17,23,39,41,47

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.