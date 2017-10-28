Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu

MİLLİ Piyango İdaresi'nin her hafta Cumartesi günleri gerçekleştirdiği Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 1094’üncü hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun kazananları kimler oldu. İşte Sayısal Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları: 5, 22, 4, 41, 9, 34

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye Antalya’nın Manavgat ilçesine isabet etti. Çekilişin kazandıran numaraları; 7, 12, 26, 29, 31 ve 36 oldu. Çekiliş sonucunda büyük ikramiye dışında; 5 bilen 139 talihli 5 bin 296 lira 65 kuruş, 4 bilen 7 bin 718 talihli 72 lira 15 kuruş ve 3 bilen 140 bin 432 talihli de 11 lira 10 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Talihlilere toplam 4 milyon 599 bin 822 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı. KDV olarak kamuya 1 milyon 830 bin 222 lira 69 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 22 bin 182 lira 73 kuruş aktarım yapıldı.



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SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almak için hak kazanan talihliler arasından;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini alabilir.

Talihliler kazandıkları ikramiyeleri bir yıl içerisinde ilgili yerden almalıdır. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.



SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR



1094’üncü hafta çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinde en çok çıkan ve ikramiye kazandıran rakamlar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır.

Çekilişte en az çıkan rakamlar; 33, 37, 43 ve 45



SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



18 yaşından küçük olanlar, Sayısal Loto çekilişlerine katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye verilmez. Çekiliş kuponu doldurulurken kırmızı kalem kullanılmamalıdır ve işaretlemeler dik olarak yapılmalıdır. Doldurulan her kolon için ücret alınır. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Oynanan sayıların diğer çekilişlerde de geçerli olması için, kolonun sol bölümündeki çoklu çekiliş seçeneği işaretlenmelidir. Çekilişte büyük ikramiye için 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı sonraki hafta 6 bilen talihliye verilmek üzere devreder. Çekilişe katılım için sınır bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişlere katılım sağlanabilir.

