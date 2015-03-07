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"Sayın Gül'ü tenzih ederim"

Erdoğan, "Çankaya'da oturup imza atan cumhurbaşkanlarına alışmışlar, Sayın Gül'ü tenzih ederim, biz yan gelip yatan bir cumhurbaşkanı olmayacağız demiştik" dedi

"Sayın Gül'ü tenzih ederim"

Erdoğan, "Çankaya'da oturup imza atan cumhurbaşkanlarına alışmışlar, Sayın Gül'ü tenzih ederim, biz yan gelip yatan bir cumhurbaşkanı olmayacağız demiştik" dedi

07 Mart 2015 Cumartesi 16:51
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ERDOĞAN Gaziantep'te yaptığı konuşmada; "Bunlar Çankaya'da oturup imza atan cumhurbaşkanlarına alışmışlar, öyle devam etsin istiyorlar. Kusura bakmasınlar Sayın Gül'ü tenzih ederim, "Biz yan gelip yatan bir cumhurbaşkanı olmayacağız dedik" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, "Muhacirlere sahip çıkarak siz gönüllerde taht kurdunuz. Her gittiğim yerde Gaziantep'i anlatıyorum. Türkiye'de bazı siyasiler utanmadı bir katili Esed'i ziyaret edebiliyorsa ülkemizde hala nelerin olduğunu iyi düşünmemiz lazım. Kimlerin olduğunu düşünmemiz lazım. Zulme rıza zulümdür. Zalimlerin yanında yer alanlar da zalimdir. Bir gün şartlar değişecek. Bağrınıza bastığınız o kardeşler Suriye'de size sevgilerini gönderecekler, bizi yalnız koymadılar diyecekler.
"SAYIN GÜL'Ü TENZİH EDERİM"
Muhalefet çıkmış cumhurbaşkanının meydanlarda ne iyi var diyorlar. Bunlar Çankaya'da oturup imza atan cumhurbaşkanlarına alışmışlar, öyle devam etsin istiyorlar. Kusura bakmasınlar Sayın Gül'ü tenzih ederim, "Biz yan gelip yatan bir cumhurbaşkanı olmayacağız" dedik. Bizi bu makama millet gönderdi. "Dünya kazan biz kepçe olacağız" dedik ve böyle yürüyoruz.
"DOĞRU YOLDAYIZ DEMEKTİR"
Konuşmamızdan rahatsız oluyorlar. Eğer muhalefet rahatsız oluyorsa doğru yoldayız ne demektir. Onların alkışladığı gün benim kendimi kontrol etmem lazım, bir yanlışlık var demektir. Bugün eğer burada ayaktaysak sizlerin sayesindedir. Türkiye çok önemli bir dönemden geçiyor. Biz kendi çevremizde şuandaki gibi tabloyu istemedik istemiyoruz. Ölümden kaçan hiç kimseye kapatmadık. Bundan sonra da kimseye kapımızı kapatmayacağız. Bunu daha çok paramız olduğu için değil; vicdanımız, tarihimiz, inancımız gerektirdiği için yaptık. Bugün kucak açtığımız tüm kardeşlerimiz Çanakkale'de bizimle birlikteydi. Kurtuluş Savaşı'na varının yoğunu satarak katkıda bulunan yine onlardı. Bu insanlar asla el değil, öteki değil, asla yabancı değil, Bu insanlar biziz biz. Biz neysek onlar da o.
"SÖZ VERDİLER TUTMADILAR"
Meseleye bu açıdan bakmayanlar kendi tarihine, kültürüne yabancılaşmış olanlardır. Biz asla kendi tarihimize yabancılaşmadık. Çevremizde bu olaylar olurken, ülkemizde de çok ciddi bir meselemizi çözme yolunda önemli bir mesafe kat ektik. Analar ağlamasın diye çıktığımız bu yolda önemli bir dönüm noktasına yaklaştık. Biz milletimiz için milletimiz kardeşliği ve geleceği için bu projeyi başlattık. Söz verdiler tutmadılar, provoke ettiler. Sabote ettiler, tahrik ettiler. İnanın bütün bunlara hep sabrettik. Neden sabrettik. Ülkemiz bu bunalımı yaşamasın dedik. Bunlara farklı muamele de yapılabilirdi ama biz yapmadık.
"YERİ GELDİ KAN KUSTUK"
Yeri geldi kan kustuk. Baldıran zehri içtik. Boğazımıza düğümlenenleri yuttuk. Milletimizin geleceği için sabrettik. Şimdi sürecin yeni bir aşamasına geldik. Biz yine sabrediyoruz. Onlara rağmen bu süreç bir yerlere geldi. Süreç buraya geldiyse en büyük pay sağ duyusu kaybetmeyen milletimize aittir.
"İSTİYORUZ Kİ BU CAN ARTIK YANMASIN "
 Anneler üzerinizde büyük görev var. Babalara, kardeşlere abilere ve ablalara büyük görev düşüyor. Bugüne kadar canı yanan onlar oldu. İstiyoruz ki bu can artık yanmasın. Gençlerimize büyük görevler düşüyor. Çünkü onların hayalleri var. Gaziantep Çözüm Süreci'nin bir modelidir. "Bu işin sonu ne olacak" diyenler varsa gelsinler Gaziantep'i görsünler. İnanın kimsenin kimseye bir şey verdiği yok. 78 milyonun her birine hangi hakkı veriyorsak bölge halkına da aynısını veriyoruz. Ne bir eksik ne bir fazla.
"TÜRKİYE'NİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK OLAN SİSTEM BAŞKANLIK SİSTEMİDİR"
Dünya değişiyor, Türkiye de onunla birlikte değişiyor. Bizi düşen Türkiye'yi daha ileriye götürmektir. Artık bu beden bu gömleği sığmıyor. Türkiye'nin her alanda hızlanmaya ihtiyacı var. Günümüz şartları hızlı karar almayı ve hareket etmeyi gerektiriyor. Mevcut sistem bunu karşılamıyor. Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak olan sistem başkanlık sistemidir. 1960 anayasası ile böyle bir sistem kurulmuş, 80 anayasası ile de sistem iyice yerleştirilmiş. Ne kadar tadilat yaparsanız yapın sistemin ruhundaki bozukluğu gideremiyorsunuz. Adeta yamalı bohça bir yere varamıyorsunuz. Meclis'te milletvekili oranımız yüzde 60 olduğu halde kurulan komisyonda yüzde 25 ile temsil edildik. Komisyon samimi çalışmayınca netice çıkmadı."
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Son Güncelleme: 07.03.2015 15:56
Anahtar Kelimeler:
ÇankayaErdoğanCumhurbaşkanı
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