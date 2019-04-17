Sayım bitti! CHP'den ilk açıklama geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gece geç saatlerinde yaptığı açıklamada bugünü (Çarşamba) kastederek “Mazbataya gelince 1 Nisan tarihinden itibaren mazbata verilmeliydi, 15 gündür gasp edilen mazbatamızı alacağız yarın..” dedi. Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; “Oyları bir kez de tersten sayacağız diye tutturmazlarsa eğer Maltepe son sandıklar sayıldı ve İstanbul'da yeniden sayım işlemi bitti. Mazbataya gelince 1 Nisan tarihinden itibaren mazbata verilmeliydi, 15 gündür gasp edilen mazbatamızı alacağız yarın..”