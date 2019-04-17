Sayım bitti! CHP'den ilk açıklama geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP ve MHP'nin itirazları sonrası yılan hikayesine dönen Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nda 1089 sandığın sayımının bitmesinin ardından açıklama yaptı.

Sayım bitti! CHP'den ilk açıklama geldi
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gece geç saatlerinde yaptığı açıklamada bugünü (Çarşamba) kastederek “Mazbataya gelince 1 Nisan tarihinden itibaren mazbata verilmeliydi, 15 gündür gasp edilen mazbatamızı alacağız yarın..” dedi.  Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; “Oyları bir kez de tersten sayacağız diye tutturmazlarsa eğer Maltepe son sandıklar sayıldı ve İstanbul'da yeniden sayım işlemi bitti. Mazbataya gelince 1 Nisan tarihinden itibaren mazbata verilmeliydi, 15 gündür gasp edilen mazbatamızı alacağız yarın..”

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