Sayıları 40 bin! Adım adım temizlik başladı

TÜRKİYE, Rusya, İran ve Şam yönetiminin Astana’da vardığı anlaşmayla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınan Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’e yönelik askeri harekât başladı. İlk aşamada El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün elinde tuttuğu kentin kırsal kesimlerine Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri sevk edildi.



ÖNCELİKLİ HEDEF



Öncelikli hedef İdlib merkezi ve kırsalını tüm tarafların terör örgütü kabul ettiği HTŞ’den temizlemek olacak. İdlib’de güvenliğin sağlanması konusunda Türkiye ve Rusya aktif rol üstlenecek. Rusya İdlib’in çevresinde, Türkiye ise kent merkezinde güvenliği sağlayacak. Harekâta Rusya hava desteği verecek. Bölgedeki terör unsurlarının kaçması ya da içeriye sızması Rusya tarafından engellenecek. Asıl operasyonu Türkiye yürütecek. İçerideki temizliği TSK yapacak. Harekatın senkronizasyonunun sağlanmasında İran’ın da rolü olacak. Türkiye, kentin HTŞ’den kurtarılması için Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi ÖSO unsurlarından yararlanacak. ÖSO’nun İdlib’in içinde kendi öz savunma birlikleri bulunuyor. Esad rejiminin ele geçirdiği Halep’ten çıkan silahlı muhalifler de İdlib’e gelmişti. Önceki gece de Fırat Kalkanı bölgesindeki 400 ÖSO mensubu, önce Hatay’a ardından Özel Kuvvetler personeli gözetiminde Cilvegözü’nden İdlib’e geçti.



TSK ÇATIŞMAYA GİRMEYECEK



HTŞ militanlarıyla öncelikle ÖSO unsurları çatışacak. ÖSO’nun açtığı yoldan Türk askeri zırhlı araçlarla kara harekatı başlatacak. Ancak TSK unsurları, çatışmaya girmeyecek şekilde destek verecek. HTŞ, İdlib’de hakimiyet kurduğu dönemde dağınık birçok silahlı muhalif grubu bünyesine katmıştı. Mühadale sonrası Türk askeriyle karşı karşıya gelmek istemeyen bazı muhalif grupların HTŞ’den ayrılabileceği öngörülüyor.



PKK NEFESSİZ KALACAK!



Güvenlik uzmanları ise İdlib harekâtında PYD’nin kontrolündeki Afrin’in de hedeflerden biri olduğu görüşünde. Afrin’in kuzeyinde ve batısında Türkiye sınırı yer alıyor. Doğusu ise Fırat Kalkanı’yla kuşatıldı. Afrin sadece güneyde yer alan Azez’in batısından açılan bir koridorla nefes alabiliyor. İdlib’e müdahale edilerek Azez’in batısındaki koridorun kapatılması halinde Afrin tamamen kuşatılmış olacak. Sonraki aşamada Türkiye sınırlı bir operasyonla Afrin’i terör unsurlarından temizleyebilecek.



40 BİN SİLAHLI MİLİTAN VAR



Savaş süresince yüzbinlerce göç alan İdlib, PYD kontrolündeki Afrin’in güneyinde, rejim kontrolündeki Halep’in ise batısında yer alıyor. Türkiye’nin Hatay sınırındaki kentte ÖSO ile birlikte yürütülecek bir operasyonla PYD’nin Afrin’deki varlığı kuzey doğuda Azez ve güneyden de idlib üzerinden kuşatılmış olacak. Kritik önemdeki kentte 35-40 bin civarında ağır silahlı HTŞ militanının varlığından söz ediliyor.